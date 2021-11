Rimini. Uccise la moglie con 18 martellate, oggi prima udienza

Condividi l'articolo









Prima udienza oggi in Corte d’Assise del processo che vede alla sbarra un idraulico in pensione con l’accusa di omicidio premeditato aggravato. “L’ho ammazzata, l’ho ammazzata con 18 martellate tante quanti sono stati i nostri anni di vita insieme”. Sono le parole urlate dal finestrino della Volante della polizia da Giovanni Laguardia, 70 anni, alla cugina della moglie appena assassinata, corsa davanti alla loro abitazione di via Pola dopo aver ricevuto un’agghiacciante telefonata dall’uomo ai parenti in cui annunciava: “Ci rivediamo tra 30 anni”. Secondo l’accusa l’uomo l’avrebbe uccisa per impedirle di andarsene di casa dopo la scoperta di un tradimento.