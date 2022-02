Rimini. Uccise la moglie con 18 martellate: perizia psichiatrica inchioda idraulico 70enne

Giovanni Laguardia era in pieno possesso delle sue facoltà mentali quando la notte del 26 ottobre del 2020 ha ucciso con 18 martellate la moglie Vera Mudra. Anzi, la sua azione è da interpretare come la rivalsa di un uomo verso la donna che voleva lasciarlo. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni che emergono dalla perizia realizzata su incarico della Corte d’Assise chiamata a giudicare l’idraulico in pensione che ha massacrato la consorte nel sonno. Per l’idraulico in pensione dunque potrebbero aprirsi le porte del carcere a vita: il 70enne è chiamato a rispondere infatti dei reati di omicidio premeditato aggravato dal grado di parentale della minorata difesa della vittima. Fissata al prossimo 7 marzo la data in cui si arriverà certamente alla sentenza dopo la requisitoria del pubblico ministero e le arringhe della difesa.