Rimini. Uccise l’amico ospitato a coltellate: niente ergastolo

Sarà processato con rito abbreviato e verosimilmente eviterà così l’ergastolo Marcos Antonio Quispe Luyo, trentaduenne cittadino peruviano, accusato di omicidio connazionale Leonardo Vinces Ballena, 35 anni, assassinato a coltellate al termine dell’ennesima lite la notte tra il 29 e 30 maggio dello scorso anno nell’appartamento di viale Lussemburgo a Miramare. Il prossimo 21 aprile il giudice dell’udienza preliminare sarà così chiamato a decidere se concedere all’assassino di essere processato col rito abbreviato che consente all’imputato di ottenere uno sconto di un terzo della pena. L’omicidio era maturato in una situazione di esacerbata convivenza. Leonardo Vinces Ballena, infatti, secondo quanto sostenuto dal suo assassino, non voleva lasciare l’alloggio dove aveva trovato ospitalità. Le ore precedenti la tragedia, Marcos Antonio Quispe Luyo le aveva trascorse a ubriacarsi. Quando dopo ore sotto torchio ha confessato, ha però detto di non ricordare come erano andate le cose.