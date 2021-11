Rimini. Ucciso a suon di botte, fermate tre persone legate al mondo dello spaccio

Condividi l'articolo









Sarebbero un ladro da tempo ricercato per una serie di furti commessi a Riccione. Un tarantino e un messinese con diversi precedenti di polizia per reati di droga, contro il patrimonio, la persona. Questo l’identikit di tre dei quattro componenti della squadra criminale autrice dell’omicidio di Antonino Di Dato, pregiudicato 45enne morto venerdì scorso dopo nove giorni di agonia in un letto della terapia intensiva del Bufalini dov’era ricoverato dalla sera del 3 novembre scorso. Allo stato dunque non sussisterebbe nessun collegamento con la criminalità organizzata, ma alla base dell’efferato pestaggio potrebbe esserci un debito di 7.500 euro. Le indagini proseguono.