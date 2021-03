Rimini. Ultimo orientamento della cabina di regia: Emilia Romagna resta in arancione. C’è attesa per l’ufficialità

Cambia la mappa dei colori delle regioni italiane: in base alle anticipazioni è quasi certo il passaggio in zona rossa della Campania mentre Friuli e Veneto passerebbero dalla zona gialla alla zona arancione. Resta in arancione l’Emilia Romagna. La Lombardia resta in arancione rafforzato. Questo l’orientamento che sta emergendo in cabina di regia alla luce dei dati del monitoraggio settimanale dell’Iss che segnala un Rt nazionale ormai sopra 1 in 10 regioni. La decisione finale spetta comunque al ministro della Salute Roberto Speranza che terrà conto dei dati e delle ultime indicazioni delle stesse regioni.