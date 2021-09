Rimini. “Un materico che trascende” Massimo Amanati inaugura domani la sua personale alla galleria No Limits to Fly

Condividi l'articolo









“Un materico che trascende”

Massimo Amanati inaugura domani la sua personale

alla galleria No Limits to Fly di Rimini

(Rimini, 30 settembre 2021) – Inaugura domani, venerdì 1° ottobre (ore 20.30), alla galleria No Limits to Fly la personale di Massimo Amanati “Un materico che trascende”.

«Gli studi accademici degli anni Sessanta, le esperienze di vita cercate in giro per il mondo, India anzitutto, hanno portato Amanati a confrontarsi, artisticamente, con un immaginario spaziale molto particolare, trovando nel cosmo quella spiritualità che sarà poi fonte di ispirazione per le sue opere – dice Moreno Mondaini, titolare della galleria e curatore della mostra –. Una spiritualità, la sua, espressa con una materia sospesa, del cui uso diverrà maestro. Opere dai colori decisi che lasciano alla variabilità delle superfici l’effetto chiaroscuro, evidenziando una tridimensionalità non ricercata. Il carbone, gli aghi di pino, il sale, la carta manifesta (i manifesti rovinati al suolo), il legno e tanto altro, sono i tubetti per una tavolozza a cui attinge per incollare e comporre, come in un raccoglitore di “relitti cosmici”».

La mostra rimane aperta solo pochi giorni, dall’1 al 9 ottobre negli spazi di via Bertola 17 (ore 10.30-12.30 e 17-19). Ingresso libero, nel rispetto delle normative anti-Covid.

Info: 348 3848074.

In allegato la locandina.