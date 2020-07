Rimini. Un nuovo caso di Covid nel Riminese: sintomi lievi per uomo in isolamento domiciliare

Covid, nelle ultime 24 ore in provincia di Rimini si è registrato un nuovo caso. L’uomo attualmente in isolamento domiciliare ha lievi sintomi. Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.567 a Piacenza (invariato), 3.728 a Parma (+6, di cui 5 asintomatici), 5.014 a Reggio Emilia (invariato), 4.015 a Modena (+2), 5.097 a Bologna (+2); 404 a Imola (invariato), 1.049 a Ferrara (+1); 1.088 a Ravenna (+1), 965 a Forlì (invariato), 820 a Cesena (invariato) e 2.224 a Rimini (+1).