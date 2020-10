Un nuovo drive trough per distribuire meglio l’attività dei tamponi e diminuire le file che talvolta si sono verificate a quello situato presso l’ospedale “Infermi” di Rimini. E’ in corso di attivazione presso la sede amministrativa di Rimini dell’Ausl (via Coriano, 38 – edificio “Colosseo”) e sarà operativo da lunedì prossimo, dedicato in particolare ai tamponi di ambito scolastico.