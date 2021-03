Un paio di settimane e la “Cittadella della sicurezza” troverà una nuova sede: la ex caserma “Giulio Cesare” in via Flaminia, lasciata libera dal contingente dell’Esercito. Il confronto fra Comune e Prefettura è in una fase molto avanzata. Il progetto è quello di “riconvertire” gli spazi a ridosso del centro storico della caserma “Giulio Cesare” nel luogo destinato a ospitare Guardia di Finanza e Polizia.