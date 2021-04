RIMINI. +”un Plauso alla Professionalità #EastCoast Rescue Academy”

Formarsi, allenarsi, prepararsi.

Fare e rifare:

ripetere i gesti, ripassare le segnalazioni, fischiare, comunicare, correre, vogare, issare,

rianimare.

Quando sei in servizio e “indossi la vita degli altri”,

una manciata di secondi in meno può significare una vita in più.

Da questa consapevolezza nasce, come imperativo morale & professionale, l’esigenza di

ottimizzare la risposta di intervento

perché essere pronti, competenti ed efficienti fa la differenza.

Le nostre analisi suggeriscono che un salvataggio che salga in torretta per la sua prima

stagione di servizio in mare sia in grado di assicurare una efficienza di circa il 30%,

ciò significa che su 10 interventi è “ragionevolmente sicuro” di poterne portare a

termine con successo almeno tre.

Sebbene la curva di apprendimento di ciascuno sia un fattore variabile e intrinsecamente

personale,

al netto di quelli che chiamiamo “natural”, cioè salvataggi che possiedono capacità

innate che permettono loro di apprendere con maggiore velocità,

possiamo affermare che l’efficienza espressa aumenta mediamente di un 5-10% ogni

stagione di servizio.

Fortunatamente il “fattore squadra”, cioè la capacità dei salvataggi in servizio nelle

torrette attigue di influire sull’esito dell’intervento, compensa parzialmente apportando

un aumento di efficienza stimato nell’ordine del 20/30%.

Senza dubbio un soccorritore motivato, pronto e preparato contribuisce a rendere

complessivamente più efficace il lavoro di squadra con i colleghi al suo fianco perché

“in mare da soli non si combina un granché”.

D’altra parte abbiamo rilevato che puntare sulla sola conoscenza acquisita sul campo

significa creare un profondo divario tra soccorritori con esperienza che sono in

grado di svolgere con efficacia la professione di salvataggio e chi (ancora) non lo è.

L’Associazione Salvataggi della provincia di Rimini

ritiene sia indispensabile ideare e applicare protocolli d’intervento,

rendere omogenee su tutta la costa le procedure d’emergenza del servizio di

salvamento, infondere fiducia e sicurezza e aiutare i Colleghi che non hanno alle

spalle esperienze pluriennali.

Per questo, guidata dalla passione e dalla consapevolezza che “il soccorso in mare è

essenzialmente un lavoro di squadra”,

nasce la EastCoast Rescue Academy.

La sfida è fornire, il più velocemente possibile, quella serie di competenze e abilità che

vanno ad incrementare capacità e idoneità altrimenti conseguibili solo in molti anni di

esperienza pratica al lavoro,

offrendo conoscenze tecniche e velocizzando i tempi d’intervento in caso d’emergenza

attraverso l’addestramento.

La simulazione è da noi scelta come principio base dell’addestramento:

prendendo in esame soccorsi realmente accaduti che vengono ricostruiti dai report di

intervento (Report Casistica +2020),

gli scenari (pericolante cosciente, incosciente, a terra, in mare, interventi multipli, etc)

vengono scelti privilegiando situazioni impegnative da affrontare anche per operatori

esperti.

Confrontandosi con l’esperienza sul campo e analizzando le variabili

si consolida il giusto approccio all’intervento adattando la riflessione e la

reazione fisica del soccorritore al caso specifico che gli si pone di fronte.

Tutto ciò trasferisce le giuste competenze e conferisce le necessarie abilità motorie

anche agli operatori poco esperti.

Simulare significa ricreare in modo realistico un evento, ed è la migliore

condizione per allenare mente e fisico ad un’ampia tipologia di scenari d’intervento.

Tutto questo è essenzialmente rivolto a ridurre l’ “effetto shock’’ determinato dal

comportamento imprevedibile della natura degli elementi avversi e dall’ampio spettro

di variabili che caratterizza un intervento di soccorso.

L’addestramento ripetitivo e specifico attiva spontaneamente le abilità di cui c’è bisogno

sotto forma di memoria muscolare;

questo torna utile nei momenti in cui la frequenza cardiaca balza a livelli elevati a

causa dello stress emotivo e dello sforzo fisico.

In condizioni di stress elevato, solo ciò che è “scolpito nella mente”

(più precisamente nella zona del cervello chiamata mesencefalo)

può aiutare in quanto il cervello agisce nella maniera più semplice:

compiendo azioni automatizzate mentre tutto il resto viene escluso a priori.

Sentirsi pronti ad affrontare qualsiasi criticità ed avere automatizzato movimenti e

azioni specifiche che richiedono abilità motorie complesse

infonde la fiducia necessaria per affrontare momenti carichi di tensione emotiva

riducendo i tempi di reazione.

EastCoast Rescue Academy è l’esempio più alto di inclusione professionale in

ambito di soccorso in mare nel riminese, alimentato dalla passione che ci accomuna e

portato avanti grazie alla condivisione del patrimonio più importante che possiede

un marinaio di salvataggio, l’esperienza.

Gli incontri sono tenuti settimanalmente durante la stagione designata come “attività

balneare” (29 Maggio – 12 Settembre 2021)

e con frequenza bisettimanale nel periodo fuori stagione.

NON SBAGLIAMOCI:

questo è il momento di cui le istituzioni sono chiamate a farsi garanti promuovendo la

continuità professionale e la qualità complessiva del Servizio, internalizzando

il servizio o demandandone la gestione a chi possiede la profonda conoscenza delle

dinamiche della sicurezza della balneazione ed è slegato da logiche d’impresa.

________________ Lunedì 26 Aprile @14:45 ________________

si terrà la presentazione del Report Attività & Casistica +2020

con il patrocinio di Provincia di Rimini & Regione Emilia-Romagna

in modalità videoconferenza e della durata di 20 minuti circa.

Alla presentazione seguirà un dibattito che auspichiamo partecipato

dove gli esponenti istituzionali, gli enti competenti e le forze politiche del territorio sono

inviati ad esprimersi sul tema

? Quale futuro per il Servizio di Salvamento nel riminese ?

Il confronto sarà incentrato sulla tutela e il miglioramento della Qualità del Servizio e

della Professionalità dei Salvataggi e intende promuovere una importante

occasione di confronto con la stampa e la cittadinanza sulla Sicurezza della

Balneazione e della Salvaguardia della Vita in mare.

