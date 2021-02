RIMINI. Un ponte culturale tra Rimini e l’Argentina: il console Luis Pablo Niscovolos ricevuto dalla presidente del Consiglio Comunale Sara Donati

Cultura e turismo per creare un ponte tra Rimini e l’Argentina. Questa mattina il presidente del Consiglio Comunale Sara Donati ha incontrato il Console Generale del consolato Argentino di Milano, Luis Pablo Niscovolos, e i rappresentanti di Argentina Per Il Mondo, associazione di Promozione Sociale con sede a Rimini. Un momento di conoscenza e di confronto sui temi che uniscono Italia e Argentina, sulla comunità argentina presente a Rimini e sulle possibili collaborazioni future. È emersa infatti la volontà di ampliare i rapporti internazionali, creando le basi per un gemellaggio tra Rimini e una città argentina, lavorando in particolare su temi specifici, come le politiche in campo turistico e di promozione culturale, nel segno di Federico Fellini, regista amatissimo anche in Sudamerica. “Un ponte tra Rimini e l’Argentina – commenta la Presidente Sara Donati – che ha l’ambizione di portare lo sviluppo culturale della nostra città oltreoceano e di avviare uno scambio tra le nostre due realtà”.