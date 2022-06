RIMINI. Un secolo di viaggi per nonna Maria, che oggi ha festeggiato i 100 anni di età al Grand Hotel

Presenti anche il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessora Roberta Frisoni.

Purtroppo Maria resta vedova a 45 anni e nel 1967 è costretta a rientrare al proprio Paese. Da vedova raggiunge la pensione lavorando alle terme locali e contemporaneamente dare una mano ai figli Lolita, Moreno e Carmen in qualità di nonna di una schiera di nipoti, dividendosi fra Bagno, Bassano, Forlì e Rimini.

Nata nel 1922 in una famiglia contadina a Bagno di Romagna, nella frazione di Selvapiana, a diciassette anni si sposa con Germano Balzoni e si trasferisce nel paese di Bagno. Siamo a ridosso della 2° guerra mondiale di cui Maria col marito e tre figli ne vive la tragicità e il dramma della miseria. Una realtà che Maria e Germano riescono a superare emigrando in Svizzera nel 1954 dove conoscono finalmente il benessere.

Nonostante questi impegni Maria riesce a ritagliarsi il tempo per esercitare un suo grande interesse: viaggiare per il mondo, per piacere e curiosità, volando da un continente all’altro e visitando molti paesi.