“Rimini: un sorriso che parte dagli occhi per arrivare al cuore” è il titolo del videoclip lanciato sabato sul web per mostrare la faccia della città operosa, ripartita, pronta ad accogliere turisti e visitatori.

“Questa è Rimini.

Con le sue strade, i monumenti e i palazzi.

Ma una città non è solo questo.

Rimini è sentimento, sorrisi e passione.

Quella che abbiamo sempre messo in tutto ciò che facciamo.

Quella che ci permette di ripartire, di muoverci, di costruire il futuro.

Rimini non è mai uguale, perché cambia con chi la vive.

Le stesse strade, portano in luoghi diversi.

Ed è per questo che tornare a Rimini è sempre una bella esperienza.

Diversa, certo.

Come siamo diversi tutti noi.

Che siamo cambiati, ma riconosciamo sempre la bellezza, ovunque essa sia.

Rimini riparte.

E ti aspetta come sempre col sorriso.

E lo vedrai risplendere.

Perché il nostro sorriso, parte dagli occhi, per arrivare al cuore.”

Dedicato a chi ci è nato, a chi si è trasferito e a chi è solo di passaggio.

Il prodotto è stato realizzato dall’agenzia Immaginificio per il progetto “Ok, Rimini” in partnership con il “Laboratorio Aperto Rimini Tiberio” e il Comune di Rimini.