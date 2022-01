RIMINI. Un sottopasso per l’attraversamento di via Euterpe: la proposta di alcuni residenti in appoggio alla richiesta del consigliere Zilli

Condividi l'articolo

Un nuovo sottopassaggio per rendere sicuro l’attraversamento di via Euterpe. È quanto chiede in una nota un gruppo di cittadini residenti nell’area del Parco della Cava. La proposta era già stata avanzata dal consigliere Filippo Zilli (Fratelli d’Italia). Il sottopassaggio, all’altezza del Garden, eviterebbe un intervento nel parco della Cava, risolvendo una volta per tutte il problema dell’attraversamento pedonale.

Dice la nota:

“Se l’attraversamento pedonale all’altezza del Garden rappresenta un pericolo perché non sfruttare l’esigenza di creare un sottopasso a poche centinaia di metri spostandolo proprio in quel punto? Un ampio tratto di pista ciclabile è già presente da entrambi i lati di via Euterpe. Creando un sottopasso nella zona del Garden ci si collegherebbe alla pista al di là della strada senza dovere devastare il parco ed eliminando rischi per i cittadini”.

“La soluzione è sempre stata sotto gli occhi di tutti, ma chi aveva progettato i percorsi non l’aveva mai vista. Non si era accorto che poteva risolvere un problema evitando che crearne uno nuovo. In questo modo si otterranno due importanti risultati: il primo sarà eliminare un pericoloso attraversamento pedonale molto utilizzato, il secondo evitare di deturpare il parco”.

I FIRMATARI

Baldinini Olga

Delbianco Carmen

De Silvestri Moreno

Mennone Giosuè

Mondaini Elisa

Morri Ugo

Mussoni Oscar

Panigalli Christian

Rocchi Denis

Sacanna Roberto

Tamagnini Loretta

Zilli Francesca