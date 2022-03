Rimini. Un tragico gesto all’origine dell’incendio dove ha perso la vita un uomo

Condividi l'articolo

Vi potrebbe essere stato un gesto inconsulto all’origine dell’incendio in una abitazione di via Mandrio di Sotto, nella quale ha perso la vita un uomo, affetto da patologie pregresse. L’incendio si è sviluppato in una sorta di capanno. Sul posto i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo carbonizzato del proprietario, un 47enne dipendente della Ceramica Del Conca. Sul posto il medico legale per constatarne il decesso e i Carabinieri di Riccione che hanno ricostruito l’accaduto.