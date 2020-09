RIMINI. UN UOMO IN TRINCEA NELL’EMERGENZA COVID….. DI RIZIERO SANTI

Questa mattina ho incontrato e salutato il dottor Francesco Toni, responsabile del servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’AUSL di Rimini, appena andato in pensione.

Gli ho espresso gratitudine, a nome dell’intera comunità provinciale per la dedizione e la grande professionalità che ha sempre dimostrato, non ultimo e in modo particolare nei mesi più difficili della pandemia, nei quali si è speso in prima linea con uno spirito encomiabile di abnegazione, senza mai risparmiarsi. L’ho avuto a fianco come tecnico per tutta la fase emergenziale e per questo ho voluto ripercorrere con lui quei momenti.

Al dottor Toni ho consegnato una targa della Provincia di Rimini, invitandolo anche ad assistere al Gran Premio della Moto Gp di Misano di domenica.