Rimini. Un video con gli auguri del personale degli enti del territorio

RIMINI (RN) 24-12-2020

Il personale tutto degli Enti del territorio quotidianamente impegnati nel

soccorso in terra e in mare e nell’assistenza ai cittadini della provincia di

Rimini, porge sinceri auguri per un sereno Natale, con uno sguardo pieno di

fiducia per l’Anno Nuovo.

L’occasione è particolarmente gradita per ringraziarVi per l’importantissima

attività svolta nel raccontare gli eventi del territorio, spesso mettendo in luce

la dedizione delle donne ed uomini che portano aiuto alle persone in

difficoltà o in pericolo e che verificano le condizioni di sicurezza dei luoghi di

vita e di ritrovo.

E’ attraverso la comunicazione di queste attività che, insieme, è possibile

trasmettere alla cittadinanza la consapevolezza di poter contare, in caso di

emergenze, su un sistema ed una rete in grado di affrontare ogni criticità ed

in particolare quelle legate ai mutamenti climatici e alle innovazioni

tecnologiche.

Il video allegato al presente vuole essere testimonianza dello stretto legame

di queste persone fra di loro e con i cittadini del territorio riminese.

https://cloud.vigilfuoco.tv/s/ZxmnKbty7rdGNan/download