Rimini. Un video per ricostruire l’efferato omicidio a colpi di mattarello e coltello

Non ricorda Simone Benedetto Vultaggio. L’uomo è in carcere per l’omicidio della compagna Cristina Peroni, ammazzata con inaudita ferocia. Questo vuoto gli impedisce di ripercorrere i momenti dell’efferato crimine. Così la polizia scientifica insieme al pubblico ministero ha passato nuovamente al setaccio l’appartamento in via Rastelli, dove il 25 giugno si sono svolti i fatti. Scopo riprodurre dettagliatamente la scena, rilevare tutte le impronte utili e realizzare una produzione visiva che permetta di accertare e dimostrare a processo come materialmente è stato commesso il femminicidio. Fra le prove dell’accusa spiccano il mattarello con cui Vultaggio ha inferto i 17 colpi alla compagna e poi il coltello con cui l’ha massacrata con ben 50 fendenti. Una scena avvenuta davanti al bambino nato pochi mesi prima.