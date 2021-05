RIMINI. Una cargobike carica di libri per la scuola primaria “Carla Ronci” di Torre Pedrera

È partita dalla Velostazione la prima cargo bike piena di libri.

Destinazione la Primaria “Carla Ronci” di Torre Pedrera, prima scuola ad aderire all’iniziativa ‘Libri in cargo bike’ promossa dal Comune di Rimini con la Biblioteca Gambalunga e con il Bikepark, per avvicinare anche i giovanissimi alle innovative modalità con cui ci si può spostare nei centri urbani. Una prima prova in previsione di settembre, quando il servizio servirà tutte le scuole del territorio riminese.

L’iniziativa si inserisce nel progetto europeo Horizon 2020 “City Changer Cargo Bike (CCCB)”. Il Comune di Rimini infatti fa parte insieme a 20 partners europei, di CCCB, che offre a utenti privati, pubblici e commerciali l’opportunità di conoscere e utilizzare le Cargo Bike e mira a migliorare la fruizione degli spazi pubblici, a ridurre la congestione del traffico, coinvolgendo i cittadini. Tra le azioni intraprese finora, oltre alle edizioni 2019 e 2020 della ‘Cargo Bike Parade’ e agli eventi per le scuole ‘Prova una Cargo Bike’, c’è il noleggio gratuito per 15 giorni di tre tipi di Cargo Bike alla Velostazione di Rimini: una per trasporto bambini, una per trasporto merci e una per il trasporto di persone diversamente abili. Tutte le informazioni su: www.bikepark.it