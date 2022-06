RIMINI. Una cena di beneficenza con chef Paolo Bissaro per raccogliere fondi per il Piccolo Grande Cuore e la Terapia Neonatale dell’Infermi

Condividi l'articolo

Mercoledì 29 giugno cena di solidarietà sulla spiaggia del Bagno 35 con un menu in quattro piatti creato per l’occasione da chef Paolo Bissaro accompagnato dai vini della Cantina Enio Ottaviani: il ricavato finanzierà il progetto “Piccolo Grande Cuore/ Un cuore per la Terapia Intensiva Neonatale grande come Rimini”, un trekking di quattro giorni e 123 km che attraverserà l’intera provincia per donare un macchinario all’ospedale Infermi. Le telecamere di Icarus Ultra per Sky e Cielo seguiranno l’intero evento facendone un documentario sul territorio raccontato dai protagonisti

Quattro piatti creati per l’occasione da chef Paolo Bissaro, i vini della cantina Enio Ottaviani, la spiaggia del Bagno 35, l’Adriatico sullo sfondo e un mare… di solidarietà: sono questi gli ingredienti della cena di lancio del progetto “Piccolo Grande Cuore/ Un cuore per la Terapia Intensiva Neonatale grande come Rimini” e l’appuntamento è per mercoledì 29 giugno alle 20.30. Una cena aperta a una sessantina di persone e per cui è possibile prenotarsi contattando l’associazione al 392-443609 fra le 8.30 e le 12.30 o inviando un messaggio whatsapp allo stesso numero.

Durante la serata sarà presentato il progetto che prenderà il via un paio di settimane più tardi, quello di comporre un cuore di 123 km che attraverserà praticamente tutti i Comuni della provincia con un trekking in quattro giorni fra venerdì 8 e lunedì 11 luglio con cui raccogliere fondi per donare un macchinario di ultima generazione per il monitoraggio della ventilazione manuale dei neonati all’ospedale Infermi di Rimini.

Alla regia dell’iniziativa ci sono i due ultrarunner, Matteo Cevoli e Davide Ugolini, che sono riusciti a dare forma all’idea grazie appunto alla collaborazione e al coordinamento dell’associazione La Prima Coccola. Il trekking è aperto alla partecipazione popolare e sarà seguito dalle telecamere di Icarus Ultra per Sky e Cielo che ne faranno un documentario sul nostro territorio raccontato dai protagonisti attraverso le voci di personaggi che racconteranno le varie realtà, la loro storia e le loro tipicità.

CAMMINATE E FESTE DI PIAZZA

Il primo giorno, venerdì 8 luglio, si partirà da Riccione e si arriverà a Montegrimano, con tappa intermedia e pranzo alla Cantina Enio Ottaviani di San Clemente. Sabato 9 luglio da Montegrimano si raggiungerà Pennabilli con sosta-pranzo a Villagrande. Domenica 10 ecco la Pennabilli-Verucchio con tappa intermedia in piazza a Talamello e lunedì 11 da Villa Verucchio si arriverà a Rimini, all’ospedale Infermi, dopo il “pit stop” del pranzo a Mutonia, lungo la ciclabile a Santarcangelo, e l’aperitivo di fine percorso sulla spiaggia del Bagno 26, al Tiki. “Ciascuno può scegliere di fare simbolicamente un chilometro, una tappa o l’intero percorso, l’importante è che si cammini tutti insieme, uniti per l’ospedale della nostra provincia dando l’idea di un torpedone della solidarietà” spiegano Cevoli e Ugolini, rivelando: “Alla fine di ogni tappa ci sarà una festa paesana con cena popolare aperta a tutti e musica, eventi organizzati per sostenere l’iniziativa e riuscire a raccogliere il necessario per acquistare e donare il macchinario. Per chi volesse poi fermarsi a dormire e percorrere l’intero tracciato, abbiamo predisposto una doppia opzione: ci sono degli alberghi convenzionati lungo il percorso, ma anche la possibilità di dormire insieme a noi nel vari parchi dei paesi con tende e sacchi a pelo in spazi attrezzati muniti di doccia e bagno. Il trasporto dell’attrezzatura dei partecipanti da una località all’altra sarà a nostro carico. Tutti i partecipanti avranno inoltre la colazione con caffè e brioche offerta dal Caffè Pascucci e a ogni pranzo e cena ci sarà il caffè Pascucci per tutti”.

COME PARTECIPARE

Ci si può iscrivere online alla camminata al link https://forms.gle/kPvNEKwzgk2XGstcA con varie opzioni. I primi 100 che faranno una donazione da 15 euro otterranno il kit di partecipazione con t-shirt, borsina brandizzata e gadget degli sponsor. Sarà inoltre possibile prenotarsi per i pranzi e le cene che costeranno rispettivamente 10 e 15 euro.