Rimini. Una fiaccolata in ricordo di Sonia

Una fiaccolata che attraverserà la città, quando le regole anti Covid lo permetteranno, per “ricordare Sonia, la cui unica colpa è stata quella di fidarsi troppo delle persone e di essere troppo pura”. Gli amici della 29enne Di Maggio hanno avviato i preparativi a poche ore di distanza dalla condanna all’ergastolo per l’assassino Salvatore Carfora, che ha ucciso la giovane riminese con 32 coltellate, dopo averla sorpresa il primo febbraio scorso, a Specchia Gallone, frazione del comune di Minervino, in provincia di Lecce, mentre camminava con il nuovo fidanzato, Francesco Damiano.