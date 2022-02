RIMINI. Una mobilità sempre più sostenibile, tutte le novità in vista dell’estate 2022

Condividi l'articolo

Spostarsi a Rimini in maniera smart, veloce ed economica.

Il tema della mobilità sostenibile in vista di un’estate 2022 ricca di novità per spostarsi a Rimini in maniera smart, veloce ed economica, è stata ieri al centro dell’incontro con gli operatori del turismo organizzato da Visit Rimini in collaborazione con il Comune di Rimini.

Un ricco sistema integrato di servizi e varie modalità di trasporto che mettono al centro le esigenze dei passeggeri, con nuove opportunità che si affiancano e si integrano con le proposte già lanciate negli anni passati. Dal Metromare in assetto full electric, che vedrà le corse con una frequenza sempre più ravvicinata (ogni 10 minuti), al servizio di trasporto a chiamata Shuttlemare, che sarà potenziato e che nel 2022 debutterà già a partire dal weekend di Pasqua, fino alla conferma dei servizi di micromobilità in sharing attivi sul territorio comunale di Rimini e al potenziamento dei servizi del Bike Park. Confermato e prorogato anche il Rail smart pass, un unico pass per viaggiare con i treni regionali e i bus in tutta la Romagna, pensato in particolare per i turisti, ma anche per i pendolari occasionali.

> SHUTTLEMARE: DA PASQUA ATTIVO NEI WEEKEND, TUTTI I GIORNI NEL PERIODO ESTIVO

Dopo il successo dello scorso anno, quando venne avviato in maniera sperimentale, Shuttlemare, l’innovativo servizio di prenotazione tramite app del trasporto gratuito che collega la spiaggia di Rimini con la zona a monte della ferrovia, è pronto a tornare. Sulla base dei dati di utilizzo e dei positivi riscontri evidenziati dal questionario somministrato alla clientela, Comune di Rimini e Start Romagna sono al lavoro per la configurazione del servizio di trasporto a chiamata anche per l’estate 2022.

Shuttlemare sarà attivo già da Pasqua e per i successivi weekend, per poi partire stabilmente e garantire l’innovativo servizio durante tutto il periodo estivo. Lo scorso anno furono tantissime le persone che scelsero di spostarsi dalla città al mare rinunciando all’auto, in maniera comoda, sicura ed ecologica, con un’impennata della domanda e nelle due settimane a cavallo di Ferragosto, quando vennero trasportate quasi 5.000 persone.

>METROMARE: NEI MESI ESTIVI PARTENZE OGNI 10 MINUTI

Con l’entrata in servizio dei nuovi mezzi full electric lo scorso autunno, il Metromare è pronto a giocare fino in fondo il proprio ruolo di infrastruttura fondamentale per il ridisegno del sistema della mobilità sul territorio. I vantaggi garantiti dal Metromare sono noti e già sperimentati: risparmi ambientali, tempi certi negli spostamenti e un salto in avanti della loro qualità e sicurezza. Il servizio ha l’approvazione generale dell’utenza che ha goduto di un considerevole taglio dei tempi di spostamento sull’analogo percorso effettuato con altri mezzi, e soprattutto della certezza dei tempi di spostamento. La scorsa estate oltre 220.000 passeggeri si sono affidati al Metromare per i propri spostamenti. Quest’anno gli utenti potranno usufruire di un vantaggio in più: le partenze ogni 10 minuti.

> CONFERMATI I SERVIZI DI MICROMOBILITA’ IN SHARING

Rimini continua ad investire sulla mobilità sostenibile e prosegue nel percorso di promozione di nuove abitudini green per spostarsi sul territorio. Dopo gli ottimi riscontri a seguito dell’avvio della sperimentazione dal 2019, il Comune prosegue nell’offerta dei servizi elettrici di mobilità in sharing di monopattini e di bici elettriche in condivisione con modalità free-floating attraverso una dotazione capace di soddisfare la richiesta dei riminesi e dei tanti visitatori che soprattutto nella stagione estiva scelgono i mezzi elettrici per spostarsi in città. L’area del territorio che sarà possibile raggiungere con monopattini e bici elettriche copre per Rimini Sud tutta l’area a mare dell’asse della statale SS16 (statale esclusa) e prosegue per tutta la costa nord, fino a Torre Pedrera. Sarà consentito anche l’accesso al centro storico, prevedendo però un limite alla velocità per i mezzi di 6 km/h, mentre nelle altre aree il limite massimo è fissato a 20 km/h.

Nel dettaglio, le aree coperte del servizio saranno:

per Rimini Sud tutta l’area a mare dell’asse della statale SS16 (statale esclusa);

nel Parco del Mare Sud già realizzato e di prossima realizzazione ad esclusione delle aree con pavimentazione in decking;

per Rimini Nord a partire da Rivabella tutta l’area a mare dell’asse della ferrovia;

area di Viserba-Rivabella compresa tra: Via Marconi, Via Sacramora, Via Beltramini, Via John Lennon, Via Fabio Tombari, Via Walter Ceccaroni, Via Luigi Zangheri, Via Maestri del Lavoro, Via XXV Marzo 1831; Via Iolanda Capelli, Via Galla Placida, Via Costantino il Grande per il collegamento con l’ingresso EST della fiera;

quartiere Celle delimitato dall’asse ferroviario direzione Bologna, SS16 e da Via Tonale[1][1]Via Antonio Labriola;

Via Emilia, per permettere il collegamento con l’ingresso SUD della fiera.

> BIKE PARK, FRA LE NOVITA’ IL RADDOPPIO DEL SERVIZIO DI CARGO BIKE

Tante le novità per il Bike Park a due passi dalla stazione, un punto di riferimento per chi si muove in bici. Dalla primavera 2022 sarà raddoppiato il servizio di noleggio gratuito delle cargobike che passeranno da 3 a 6, verranno calendarizzati eventi a partire dalla primavera per sensibilizzare turisti e city user sui temi della mobilità sostenibile, verranno attivati abbonamenti con agevolazioni per i servizi di deposito annuali. Tanti i servizi offerti dal Bike Park di Rimini: parcheggio custodito, noleggio di biciclette (monomarcia, a sei marce o elettriche, cargo bike), ciclofficina attrezzata con assistenza meccanica ed informativa 7 giorni su 7, 10 postazioni di ricarica biciclette elettriche, negozio accessori, nuovo servizio di lavanderia e un piccolo bar. E per chi è di passaggio e volesse fermarsi solo per alcune ore in città è possibile usufruire del deposito bagagli (4 € a bagaglio per 24h). Un’opportunità in più per scoprire il territorio in bicicletta, grazie agli oltre 130 km di piste e percorsi ciclopedonali che collegano mare, centro ed entroterra.

> RAIL SMART PASS

La Regione Emilia Romagna ha autorizzato e prorogato la sperimentazione del titolo di viaggio turistico integrato ferro-gomma Rail SmartPass, fino al prossimo gennaio 2023. Un unico titolo di viaggio, frutto della collaborazione tra Start Romagna e Trenitalia Tper, che consente di viaggiare sull’intera rete bus di Start Romagna e accedere alla libera circolazione sui treni regionali tra le stazioni interne comprese tra:

> Cattolica – Rimini – Ravenna (lungo la costa)

> Rimini – Faenza – Castel Bolognese (lungo la via Emilia)

> Castel Bolognese – Lugo – Ravenna

> Faenza – Russi – Ravenna

> ESTATE CARD 2022

L’Estate Card 2022 è il titolo di viaggio che consente agli studenti Under 26 di estendere la validità del proprio abbonamento al trasporto pubblico a tutta la rete Start Romagna (bacini di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna) per il periodo di vacanza scolastica, dal 6 giugno al 31 agosto 2022. Grazie all’impegno assunto dal Comune di Rimini, i residenti riminesi che hanno acquistato l’abbonamento al trasporto pubblico Under 26 per l’anno scolastico 2021-2022 potranno ottenere gratuitamente la propria Estate Card presentandosi entro il 30 giugno presso il Punto Bus Start Romagna di via Clementini (aperto dal lunedì al sabato dalle 7.20 alle 19.00). Per ottenere il rilascio è necessario presentarsi con la propria tessera di abbonamento personale (card Mi Muovo) sulla quale verrà caricato digitalmente il nuovo abbonamento gratuito integrativo Estate Card. Per tutti gli altri abbonati, in possesso di abbonamento Under 26 ma non residenti a Rimini o titolari di abbonamento gratuito regionale Salta Su o Grande, l’Estate Card 2022 sarà comunque disponibile e verrà messa in vendita nei prossimi mesi presso i Punto Bus Start Romagna al costo di € 35.

Riepilogo requisiti per gratuità:

– Essere residente a Rimini

– Avere acquistato (no gratuità) un abbonamento Start Romagna Under 26 (sia urbano che valido per più zone) valido per l’anno scolastico 2021-2022.

“Siamo al lavoro – sottolinea l’assessora alla mobilità Roberta Frisoni – per ampliare i servizi rivolti a cittadini e turisti per una mobilità sempre più attenta all’ambiente, capace di intercettare le opportunità offerte dalla tecnologia e che punta ad alleggerire il peso delle auto private sulle strade della città. Servizi integrati che incentivano l’uso di modalità alternative all’auto. Fra le novità più importanti, dopo la sperimentazione del 2021 e gli ottimi risultati ottenuti in termini di gradimento e con una costante crescita nel numero di utilizzatori, in particolare nella stagione estiva, abbiamo deciso di estendere il periodo di utilizzo dello Shuttlemare a partire dai weekend di Pasqua e in occasione degli eventi e a ravvicinare le corse del Metromare, trasformando i nostri servizi innovativi in offerta sempre più organica e integrata nella mobilità cittadina”.

“Start Romagna dialoga costantemente con le amministrazioni – commenta il presidente di Start Romagna Roberto Sacchetti – al fine di trarre le indicazioni per fornire un servizio che sia rispondente alle esigenze dei cittadini e funzionale ai cambiamenti delle città. Attraverso questo rapporto collaborativo vogliamo porre le basi per convertire sempre più persone al trasporto pubblico, affinché possa essere un attore principale nella transizione ad una mobilità sempre più sostenibile”.