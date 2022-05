RIMINI. Una palestra a cielo aperto vista mare, il primo giugno debutta “Rimini Waterfront Gym”

Sarà la novità dell’estate 2022 per gli amanti dell’allenamento funzionale e dello sport all’aria aperta: “Rimini Waterfront Gym” sorgerà nel cuore di Maria Centro, nell’area verde di via Beccadelli adiacente al parco giochi per bambini di Piazzale Fellini.

Si tratta di un mini box apribile, una palestra a cielo aperto per l’allenamento fisico funzionale. Il progetto “Rimini Waterfront Gym” nasce da un’idea di Xenios USA®, azienda leader nella progettazione di attrezzature per l’allenamento fitness, col desiderio di ampliare la propria offerta rispondendo alle esigenze sempre nuove degli amanti del fitness.

La sfida era quella di portare l’allenamento sul lungomare più bello d’Italia, creando una vera e propria palestra a cielo aperto. È così che Xenios USA®, nella persona del suo CEO, Jacopo Bertelli, ha realizzato una “palestra mobile”, ricavata utilizzando un container da trasporto merci. La struttura è attrezzata per offrire classi di allenamento fino a 10 persone.

Il progetto ha l’ambizione di far vivere il fitness a chiunque si trovi nella città di Rimini, residenti e turisti, in un contesto naturale, all’aria aperta e all’interno di una cornice unica, che solo il mare può offrire.

“Rimini Waterfront Gym” è stato studiato e realizzato per l’esercizio fisico all’aperto attraverso un sistema di allenamento funzionale ad alta intensità costantemente variato e adattato a tutti, capace di far incontrare sul nuovo scenario della città leader del turismo nazionale e internazionale benessere e ambiente, wellness e Parco del mare.

Rig ed anelli, bilancieri, kettlebell e tanto spazio: sono queste le caratteristiche del container temporaneo che verrà installato nel periodo estivo, dal primo giugno al 31 agosto, e che occuperà uno spazio di 70 metri quadrati quando aperto ed in funzione, mentre chiuso avrà un ingombro di 15 metri quadrati.

Una mini palestra compatta “open air” che può permettere l’allenamento simultaneo di 10 persone attraverso programmi di rafforzamento e condizionamento fisico generale di tipo wellness e fitness, incentrati su una serie di movimenti funzionali basati su vastità di stimoli e in continua evoluzione ad alta intensità di esecuzione.

Il mini box targato “Xenios USA” sarà caratterizzato dai colori che richiamano sia quelli del mare sia dai quattro colori che contraddistinguono lo stile di vita della città e potrà essere utilizzato sia liberamente sia attraverso trainer di CrossFit® Way Out – Rimini che impiegheranno tutta la loro professionalità e passione per far esprimere al meglio i valori di questo sport.

La struttura sarà operativa dal primo giugno al 31 agosto e sarà possibile allenarsi con i trainer di CrossFit® Way Out quattro giorni a settimana, inclusi sabato e domenica.

Orari:

Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 16:00 alle 21:00;

Sabato dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 17:00 – 21:00;

Domenica dalle 08:30 alle 13:00;

Tutte le lezioni saranno a pagamento, avranno una durata di 60 minuti e saranno seguite da Trainer CrossFit® certificati (per prenotazioni e info, contattare via WhatsApp il +393337751733).

Al di fuori degli orari delle classi, la struttura rimarrà a disposizione di chiunque vorrà allenarsi liberamente.

Un ulteriore tassello che impreziosisce il waterfront riminese e la sua vocazione orientata al verde, alla natura, alle qualità del mare e al benessere attraverso un nuovo progetto che sceglie la città di Rimini come vetrina.