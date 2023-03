Condividi l'articolo

Elia Morandotti, ha 18 anni. E’ figlio dell’ex cestista Riccardo e di Maura Sambuchi, l’imprenditrice pesarese che ha riportato in auge l’Embassy. La donna è morta domenica scorsa, a 53 anni, dopo aver combattuto contro una grave malattia. Lunedì Elia, che gioca anche per RbrRimini, è sceso in campo per gli Angels Santarcangelo e ha segnando 57 punti in 28 minuti, ricordando così la sua mamma.