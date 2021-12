RIMINI. UNA RIFLESSIONE SUL VOTO IN PROVINCIA

Condividi l'articolo

UNA RIFLESSIONE SUL VOTO IN PROVINCIA

Si tratta di una buona affermazione del centrosinistra, non scontata perché le forze “non allineate” nel governo degli enti locali hanno una consistenza e una presenza sempre maggiore che determina spesso gli equilibri. In questa occasione hanno riconosciuto il grande lavoro che si sta facendo per la rigenerazione di un ente che era dato per morto e che invece assume una funzione sempre più strategica. C’è inoltre un rinnovato riconoscimento e interesse per le politiche di aggregazione delle forze nel fare sistema e massa critica, e questo, insieme alla voglia di unità e di coesione, è stata e sarà la cifra della mia azione di Presidente della provincia. Ho già attivato oggi un contatto con tutti gli eletti e con loro, in occasione della seduta di insediamento, decideremo come lavorare per rendere efficace l’apporto di tutti: maggioranza e minoranza, mi auguro non necessariamente opposizione.

Riziero Santi