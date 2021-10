Condividi l'articolo









OGGETTO: A Rimini Una Rosa per Norma

RIMINI – A Rimini, come in altre 170 città italiane ed estere, si è svolta martedì sera l’iniziativa nazionale “Una Rosa per Norma”, promossa dal comitato 10 Febbraio per commemorare l’eroina istriana Norma Cossetto, una giovane studentessa sequestrata, torturata, violentata e infine gettata in una foiba la notte tra il 4 e 5 ottobre 1943 dai partigiani comunisti di Tito.

Una cerimonia semplice ma molto sentita svoltasi presso i Giardini Vittime delle Foibe di piazzale Carso e che ha visto la partecipazione di diverse associazioni e rappresentanti politici del territorio.

Attraverso gli interventi al microfono di Mirco Ottaviani, organizzatore dell’evento, Desideria Raggi, presidente dell’associazione Evita Peron in Rete, Valerio Savioli e Nicolò Dal Grande dell’associazione Identità Europea, è stato evidenziato come la strada da percorrere verso una memoria condivisa sia ancora lunga ed ardua, tra vili tentativi di negazionismo o, peggio ancora, di giustificazionismo, rivendicando dunque l’importanza di iniziative come questa volte a ricordare in tutti i modi l’immane tragedia delle foibe e i tantissimi connazionali che, come Norma, pagarono con la vita il loro amore per l’Italia.