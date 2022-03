RIMINI. Una settimana all’insegna delle iniziative incentrate attorno al tema delle donne. Il calendario della settimana dall’8 al 15 marzo

Condividi l'articolo

Parte l’otto marzo il cartellone “L’otto sempre- 1922/2022”, un mese di incontri, dibattiti, conferenze, spettacoli e concerti dedicato alle donne.

Una settimana all’insegna delle iniziative incentrate attorno al tema delle donne in occasione del centenario della Giornata Internazionale della donna.

Parte l'otto marzo il cartellone "L'otto sempre- 1922/2022", un mese di incontri, dibattiti, conferenze, spettacoli e concerti dedicato alle donne. Un cartellone frutto di una programmazione corale che vede Comune di Rimini insieme alle associazioni che hanno aderito alla costituzione della "Rete Casa Donne".

Martedì 8 marzo inizierà alle ore 9,30 con la PREMIAZIONE IMPRENDITRICI RIMINESI nella residenza municipale. Alle ore 21,00, al Teatro degli Atti ci sarà invece lo spettacolo teatrale SISTERHOOD, ideato e realizzato da Isadora Angelini e Luca Serrani – Teatro Patalò (spettacolo ad ingresso gratuito; prenotazione dal 1 marzo: biglietteria.comune.rimini.it info: 0541 793811). Sabato 12 marzo, alle 14,30 partirà dall’Arco d’Augusto la CAMMINATA DEGLI UOMINI Cambiare si può, per i diritti e contro la violenza sulle donne Organizzata dalla Associazione Culturale Cambia-Menti e Associazione DireUomo, spazio ascolto uomini maltrattanti (in collaborazione con Movimento Centrale Teatro/Danza).

Martedì 15 marzo, alle ore 21, al Fulgor, sarà il momento della musica jazz con uno spettacolo tutto al femminile: D’AMORE E D’ORGOGLIO, con Indaco trio e dedicato a Billie Holiday, Nina Simone e Joni Mitchell. In collaborazione con Rimini Jazz club. Venerdì 18 marzo, ore 17, alla sala della cineteca della biblioteca Gambalunga, “Parla con lei. Sapienza contro violenza LA LINGUA CHE CAMBIA Rappresentare le identità di genere, creare gli immaginari, aprire lo spazio linguistico (Eris Edizioni)” Incontro con Manuela Manera in dialogo con Vera Bessone del Coordinamento Donne Rimini. Gli appuntamenti proseguono anche la settimana successiva il secondo appuntamento di “Parla con lei”, sabato 26 (sala del giudizio del museo della città) con Thomas Casadei e Vittorina Maestroni per concludersi domenica 27 marzo, con raduno all’Arco d’Augusto alle ore 9,00, con il momento conclusivo con CAMMINA PER LEI Camminata di salute non agonistica Organizzata dalla Associazione Crisalide .

La settimana a Rimini prosegue all’insegna della cultura con le visite guidate nel polo museale della città, dal Fellini Museum, ai Palazzi d’arte contemporanea Part, alla Domus del Chirurgo e al teatro Galli, mentre al Palazzo del Fulgor proseguono le proiezioni al Cinemino con gli appuntamenti del martedì e del giovedì dedicati a Fellini. Per la stagione teatrale di prosa vanno in scena Perlasca. Il coraggio di dire no, di e con Alessandro Albertin, regia Michela Ottolini, La Parrucca, di Natalia Ginzburg, regia Antonio Zavatteri, con Maria Amelia Monti, Roberto Turchetta. Per finire Amici Fragili. Riva De André di Marco Caronna e Federico Buffa.

Dal 12 Marzo ripartono le fiere in presenza con la 43a edizione di Sigep, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè. Dal 5 marzo al Circolo tennis di Rimini, i tornei per le Prequalificazioni di quarta categoria per gli Internazionali BNL d’Italia.

Ecco gli appuntamenti della settimana a Rimini, giorno per giorno:

8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 marzo; 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 aprile 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino di Palazzo del Fulgor

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor.

Il martedì vengono proiettati i capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, mentre il giovedì si possono vedere i documentari dedicati ai grandi registi del cinema italiano alternati ad alcuni dei loro film più significativi. Prossimi appuntamenti:

martedì 1 marzo | Felliniana: FELLINI DEGLI SPIRITI di Anselma Dell’Olio (Italia 2020, 100’)

giovedì 3 marzo | 10 anni senza Tonino / Rosi 100: UOMINI CONTRO di Francesco Rosi (Italia 1970, 100’)

martedì 8 marzo | Felliniana: BLOCK-NOTES DI UN REGISTA di Federico Fellini (Italia 1969, 60’)

L’ingresso è riservato ai visitatori di FM Museum o al solo Palazzo del Fulgor al costo di 3 €

Ore 16.00 Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

8 – 27 marzo 2022

Rimini

L’otto sempre. 1922-2022 Un mese di riflessione in occasione del centenario

della Giornata Internazionale della Donna

Cartellone di incontri, dibattiti, conferenze, spettacoli e concerti dedicato alle donne, in collaborazione con le associazioni che hanno aderito alla costituzione della “Rete Casa Donne”.

Martedì 8 marzo ore 9,30 PREMIAZIONE IMPRENDITRICI RIMINESI alla Sala Giunta in piazza Cavour 27, mentre alle ore 21,00, al Teatro degli Atti ci sarà invece lo spettacolo teatrale SISTERHOOD, ideato e realizzato da Isadora Angelini e Luca Serrani – Teatro Patalò. Spettacolo ad ingresso gratuito; prenotazioni: biglietteria.comune.rimini.it info: 0541 793811

Sabato 12 marzo, dall’Arco d’Augusto alle 14,30 parte la CAMMINATA DEGLI UOMINI Cambiare si può, per i diritti e contro la violenza sulle donne Organizzata dalla Associazione Culturale Cambia-Menti e Associazione DireUomo, spazio ascolto uomini maltrattanti. In collaborazione con Movimento Centrale Teatro/Danza.

Martedì 15 marzo, alle ore 21, al Cinema Fulgor, musica jazz con uno spettacolo tutto al femminile: D’AMORE E D’ORGOGLIO, con Indaco trio e dedicato a Billie Holiday, Nina Simone e Joni Mitchell. In collaborazione con Rimini Jazz club (a pagamento).

Venerdì 18 marzo, ore 17, alla sala della cinetica della biblioteca Gambalunga, “Parla con lei. Sapienza contro violenza LA LINGUA CHE CAMBIA Rappresentare le identità di genere, creare gli immaginari, aprire lo spazio linguistico (Eris Edizioni)” Incontro con Manuela Manera in dialogo con Vera Bessone del Coordinamento Donne Rimini

Sabato 26, alla sala del giudizio del museo della città secondo appuntamento con “Parla con lei. Sapienza contro violenza OLYMPE DE GOUGES E NOI Educare alle differenze, lottare per l’autodeterminazione, praticare la libertà “. Incontro con Thomas Casadei e Vittorina Maestroni A cura del Coordinamento Donne Rimini.

Domenica 27 marzo, con raduno all’Arco d’Augusto alle ore 9,00, il momento conclusivo con CAMMINA PER LEI Camminata di salute non agonistica Organizzata dalla Associazione Crisalide.

Info: tel. 0541 793935 – 0541 704763.

martedì 8 marzo 2022

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

Chet Baker Tribute

Cinema e musica dal vivo si uniscono per una serata speciale dedicata a un’ icona del jazz, il trombettista Chet Baker.

Concerto in collaborazione con Rimini Jazz Club con un trio d’ eccezione composto dai musicisti Roberto Stefanelli al piano e Onorino Tiburzi al contrabbasso. Con loro alla tromba, Samuele Garofoli, allievo di Paolo Fresu e Enrico Rava, membro della Marche Jazz Orchestra e della Colours Jazz Orchestra di Massimo Morganti. Il trio propone una selezione degli standard jazz più noti del repertorio del noto trombettista Chet Baker.

Inizio concerto alle ore 20,30. A seguire ore 21.00 proiezione del film proiezione del film My Foolish Heart diretto da Rolf van Eijk, il film che indaga sugli ultimi giorni di vita di Baker.

Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 info@cinemafulgor.com

martedì 8 marzo 2022

Rimini, Teatro Galli – Bar Grifone

8 marzo: Cena al Teatro Galli

In occasione della festa della donna, un’occasione per vivere il Caffè del Grifone tra amiche, vedere la piazza medievale con le luci della sera e gustare insieme un’ottima cena. Un omaggio alla donna, amica, moglie, mamma, nonna e al suo universo infinito. Un invito a trascorrere una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento.

Orario: dalle ore 20:00 (ultimo ingresso 20:30) A pagamento

Info: 0541 53399

www.visitrimini.com/esperienze/311788-8-marzo-cena-al-teatro-galli/

martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 marzo 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Rassegna ‘Meglio al Cinema’ con film in lingua originale e sottotitoli in italiano

Il Cinema Tiberio propone film in versione originale sottotitolati in italiano a seconda della disponibilità

Giovedì 10 marzo viene proiettato il film A WHITE WHITE DAY – SEGRETI NELLA NEBBIA, regia di Hlynur Palmason, con Ingvar Eggert Sigurðsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir (ore 17 e 21).

Evento speciale, martedì 8 e mercoledì 9 marzo con il film in versione originale inglese con sottotitoli in italiano, WATSON, Il pirata che salva gli oceani, di Lesley Chilcott (martedì 8 marzo – ore 21:00; mercoledì 9 marzo – ore 17:00 e ore 21:00)

A pagamento € Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

mercoledì 9 marzo 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

La parrucca

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

Comico, drammatico, vero, scritto con l’ironia e la leggerezza che rendono la Ginzburg unica nel panorama della narrativa e della drammaturgia italiana, La parrucca conferma Maria Amelia Monti come straordinaria interprete ginzburghiana, l’attrice più adatta oggi a far rivivere quel personaggio femminile che tanto aveva di Natalia stessa.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811

biglietteriateatro@comune.rimini.it

Ogni domenica fino al 24 aprile 2022

piazza Pascoli – Viserba Rimini

BookCrossing a Viserba

Lascia un libro, prendi un libro. A cura del Comitato Turistico di Viserba

Uno spazio pensato come luogo di incontro per le famiglie e non solo. Qui, chi lo desidera, può portare un libro usato e ritirarne uno di quelli messi a disposizione nel salotto della biblioteca allestito per l’occasione, in piazza a Viserba.

Orario: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso libero.

Info: 339 215 2649

comitatoturistico@viserba.com

fino lunedì 7 marzo 2022

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Perlasca. Il coraggio di dire no

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

“Lei cosa avrebbe fatto al mio posto”? Così rispose Giorgio Perlasca ai giornalisti quando, scoprendo la sua storia, gli chiesero le motivazioni delle sue azioni.

Giorgio Perlasca è un uomo semplice e normale che, nella Budapest del 1944, si mette al servizio dell’Ambasciata di Spagna.

Affronta la morte ogni giorno, si trova faccia a faccia con Adolf Eichmann e si spaccia per Console spagnolo, per salvare la vita a cinquemiladuecento persone, Ebrei, ma non solo. Vive nell’ombra per più di quarant’anni, non raccontando la sua storia a nessuno e nel 1988 viene rintracciato da una coppia di ebrei ungheresi che gli devono la vita.

La storia di questo “Giusto tra le Nazioni” insegna come reagire davanti a qualcosa di terribile, con coraggio e umiltà, perché per occuparsi di un problema e risolverlo, serve innanzitutto la volontà di farlo.

Da qui parte il racconto affascinante e commovente che Il Teatro de Gli Incamminati porta in scena, accompagnando il pubblico alla scoperta di un capitolo della storia che è necessario conoscere.

Orario: domenica 6 marzo ore 21 – lunedì, ore 10, matinée per le scuole

Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811

biglietteriateatro@comune.rimini.it

Fino al 27 marzo 2022

Rimini, Circolo Tennis, via Lungomare Tintori, 9

Tennis: Internazionali BNL d’Italia

A Rimini i tornei per le Prequalificazioni di quarta categoria

Oltre cento tennisti della Provincia di Rimini si sono iscritti alle Prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia, una serie di tornei organizzati dalla Federazione Italiana Tennis validi per determinare le wild card da assegnare alla 79esima edizione del torneo di Roma. Sono gare riservate a giocatori italiani – in possesso di una tessera agonistica valida per il 2022 – organizzate in ogni provincia d’Italia aperte ai giocatori di classifica tra 4NC e 4.1.

65 gli iscritti per il singolare maschile, 26 per il singolare femminile e 18 per il doppio maschile tutti tassativamente tesserati per un circolo della Provincia di Rimini.

Da ogni tabellone provinciale verrà promosso al tabellone regionale di conclusione di Quarta categoria un numero di giocatori definito in base al quorum di partecipanti. Ogni vincitore del tabellone di conclusione della quarta categoria regionale ed ogni coppia vincitrice del tabellone regionale di doppio di quarta categoria avranno diritto a partecipare alle finali di Roma.

Il montepremi finale di ogni torneo di singolare maschile è di 10.880 euro mentre per quello femminile è pari 8.700 euro. Nelle gare di doppio (che tuttavia non sono disputate in ogni regione) il montepremi è di 3.000 per le gare maschili e 2.000 per il femminile: in questo caso la Fit contribuirà con 2.100 euro per il maschile e con 1.600 per il femminile.

Le informazioni sulle partite (risultati ed immagini) saranno pubblicati sia sul portale MyFit – Federazione Italiana Tennis che sul profilo Instagram del Circolo Tennis Rimini. Ingresso aperto al pubblico

da sabato 12 a mercoledì 16 marzo 2022

Quartiere Fieristico di Rimini, Via Emilia, 155 – Rimini

Sigep. The Dolce World Expo

43° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè

Sigep è l’appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al Gelato Artigianale e all’Arte del Dolce.

Da oltre 40 anni, è il punto di riferimento per le innovazioni dell’intero settore e fornisce una panoramica completa di tutte le novità del mercato: materie prime ed ingredienti, macchinari e attrezzature, ma anche arredamento, packaging e servizi.

Sigep è anche il punto di incontro per lo scambio di idee, tendenze e visioni presentate ogni anno dai più importanti esperti e opinion leader del settore. Nelle Arene tematiche, infine, si riaccendono i riflettori su competizioni internazionali, dimostrazioni, talk show, workshop e incontri di formazione.

A SIGEP 2022 sono previsti 28 padiglioni, 1000 brand espositori, 5 business communities interconnesse tra loro: Gelato, Pastry, Choco, Coffee, Backery; e ancora la Vision Plaza con talks in non stop su trend di filiera, consumatori, tecnologie, strategie di mercato dei diversi paesi del mondo.

Orario: dal sabato 12 a martedì 15 marzo 2022 dalle 9.30 alle 18.00; mercoledì 16 marzo dalle 9.30 alle 17.00

Ingresso a pagamento. Info: 0541 744555

helpdesk.rn@iegexpo.it – www.sigep.it

sabato 12 e domenica 13 marzo 2022

Club Nautico, piazzale Boscovich, 12 – Rimini zona porto canale

54° Coppa Tamburini

Regata Zonale classe Snipe

Il Club Nautico Rimini ASD, su delega della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con la Snipe Class International Racing Association (SCIRA) Italia e con il patrocinio del Comune e del Coni di Rimini, organizza la regata zonale 54° Coppa Tamburini.

Info: 0541 26520 cnrimini@cnrimini.com

sabato 12 e domenica 13 marzo 2022

Nuovo Palazzo dello Sport (ex RDS Stadium), piazzale Pasolini 1/c – Rimini

Fiera del Disco & Spazio Fumetto

Vinili – Cd – Dvd e fumetti da scambiare, vendere e acquistare

La quinta edizione della Fiera del Disco propone l’esposizione di vinili, cd, dvd, dischi mix per DJ, fumetti usati e da collezione con tantissimi espositori provenienti da tutta Italia. Un’occasione per scambiare, vendere e acquistare.

Durante la manifestazione è previsto anche un DJ set ed altro ancora.

Orario: dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso gratuito Info: 335 8017670

info.zamusica@gmail.com

sabato 12 marzo 2022

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Siamo tutti italiani ma solo noi romagnoli

Spettacolo comico di Sergio Casabianca dedicato alla Romagna

Il nuovo spettacolo di Sergio Casabianca è dedicato alla Romagna e ai suoi abitanti: i romagnoli, gente ironica e sempre pronta alla battuta pungente, capace di osservare la realtà con allegro disincanto e appassionatamente legata alla propria terra e alle tradizioni. Il titolo è tratto dall’omonimo libro di Alessandro Savelli (Ed. Il Ponte Vecchio, 2005), testo da cui sono prese anche alcune letture presentate in scena.

I biglietti sono disponibili sul circuito liveticket.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 3351207464 (Info Whatsapp)

domenica 13 marzo 2022

Palaflaminio, via Flaminia, 28 – Rimini

Rimini in ballo

Competizione nazionale di danza sportiva: Fruste, Danze Folk, Danze a Squadra, Danze Caraibiche, Danze Filuzziane, Danze Latino Americane e Danze Standart e Jazz. A cura de Le Sirene Danzanti, maestri Mirco Ermeti e Sandra Filippi.

Orario: dalle 9.00 alle 20.00 Info: 335 8194200; 335 5343491

domenica 13, 20, 27 marzo 2022

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto, 162 – Rimini

Colazione & Film al cinema Fulgor

Proiezione mattutina domenicale con colazione

La domenica mattina tornano “Colazione e film”: i grandi classici accompagnati dalla colazione nell’elegante foyer del Fulgor.

Sono proposti, all’interno delle due sale, due diverse pellicole la cui proiezione segue alla colazione.

Domenica 13 marzo è la volta del film BELLISSIMA, di Luchino Visconti e LA NOTTE di Michelangelo Antonioli.

Orario: dalle ore 10:00 Colazione, dalle ore 10:30 Proiezione

Ingresso a pagamento. Info: 0541 709545 info@cinemafulgorrimini.it

domenica 13 marzo 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Amici fragili. Riva De André

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

È il 14 settembre del 1969, dopo una partita a Genova di un Cagliari che proprio quell’anno avrebbe vinto l’unico, storico scudetto. Gigi Riva va a trovare Fabrizio De André nella sua casa di Genova. Sembra un incontro tra due mondi lontanissimi e invece scorrono i pensieri di due randagi che, in campi e in modo diversi, hanno sempre scelto di stare dalla parte degli altri randagi. In mezzo ai silenzi si snodano i punti di contatto di due universi che condividono la Sardegna e il suo popolo, il mare, i colori, il rosso e il blu, uno del Cagliari, l’altro del Genoa, il pubblico che li segue religiosamente, il calcio, la musica, le canzoni. Ancora silenzio, pensieri su ciò che è stato e ciò che sarà, scorribande temporali che il teatro ha la magia di rendere più vere del vero, la sera diventa notte e i due cominciano a parlare. Scorrono parole e parole di canzoni, galoppate verso un sinistro che gonfia la rete o un inciso che entra nell’anima. Quando le parole diventano di troppo Fabrizio regala a Gigi la sua chitarra, Gigi regala a Fabrizio la sua maglia numero 11. I due si salutano, non si vedranno mai più. Forse, proprio per questo, un incontro diventa teatro.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811

biglietteriateatro@comune.rimini.it

13 marzo, 17 e 18 aprile, 22 maggio, 18 settembre, 14 e 23 ottobre, 20 novembre 2022

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Artigiani al Centro

Mostra mercato dell’artigianato handmade

Appuntamento con arte, creatività, design. Una domenica al mese, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Info: artigianialcentro@gmail.com

martedì 15 marzo 2022

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

D’amore e d’orgoglio con Indaco Trio

Spettacolo di musica jazz nell’ambito dell’evento L’otto sempre 1922-2022, dedicato alla Giornata delle Donne viene proposto INDACO TRIO, D’AMORE E D’ORGOGLIO, uno spettacolo tutto al femminile, con Silvia Donati – voce, Francesca Bertazzo Hart – chitarra e Camilla Missio – contrabbasso. Tre donne, tre musiciste che portano sul palco del Fulgor un repertorio dedicato a Billie Holiday, Nina Simone e Joni Mitchell. Grandi artiste a confronto, che hanno segnato la storia del jazz con il loro canto e le loro canzoni. In collaborazione con Rimini jazz Club.

Ore 21.00. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria

Info: 0541 709545

MUSEI & MOSTRE

Tutto l’anno

Rimini, Piazza Malatesta, Castel Sismondo

Fellini Museum

Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM – Fellini Museum è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano.

Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Orario apertura sale del castello da settembre a maggio: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi.

Orari visita Palazzo del Fulgor: da martedì a domenica: 10 – 19; chiuso i lunedì non festivi.

Biglietti: intero 12 € – ridotto 8 € Info: 0541.704494

www.fellinimuseum.it

tutto l’anno

Rimini, via L. Tonini 1 e piazza Ferrari

Musei comunali e Domus del chirurgo

La Domus del chirurgo e il Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza Ferrari che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Qui, attraverso la sezione archeologica e quella medievale e moderna si racconta la storia di Rimini. Il Museo regala l’emozione di scoprire la Rimini malatestiana attraverso i dipinti della scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del Centino e del Guercino.

Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto.

Orario invernale: dal martedì al venerdì 10 – 13 e 16 – 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Chiuso i lunedì non festivi.

Anche il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati alle culture extraeuropee, ospitato a Villa Alvarado, sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta. Info: 0541.793851

www.museicomunalirimini.it

Tutto l’anno

Rimini, piazza Cavour

Part, Palazzi dell’Arte Rimini

Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco arricchimento. Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del Podestà, restituiti all’originale splendore da un progetto di restauro e valorizzazione architettonica. E il contemporaneo è la raccolta eclettica e variegata di importanti opere del Novecento e del nuovo millennio, della Fondazione San Patrignano. Tra gli artisti della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, William Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang e tanti altri nomi di lustro del panorama artistico internazionale.

In questi spazi trova collocazione permanente anche un affresco, capolavoro dell’arte italiana del Medioevo.

Il percorso espositivo si estende anche su uno spazio pubblico en plein air, accessibile gratuitamente negli orari del museo e dedicato all’arte del nostro tempo: il Giardino delle Sculture.

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi

Ingresso a pagamento. Info: www.palazziarterimini.it

Fino all’8 marzo 2022

Rimini, Museo della Città

Francesca 2021

Tributo a Dante e a Francesca da Rimini nel VII centenario della morte del Poeta

La commedia immaginata: L’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso di Dante illustrati da celebri artisti

La mostra fa parte delle iniziative che Rimini dedica a Francesca da Rimini, il personaggio letterario più noto e amato della Divina Commedia diventato mito universale, nell’anno delle celebrazioni dantesche.

La mostra, attraverso venti preziose Commedie illustrate stampate dal XV secolo ai giorni nostri selezionate tra le più di mille edizioni antiche e moderne dell’opera dantesca, propone, in una narrazione attraverso le immagini, l’evoluzione del mito di Francesca da Rimini: dalle più antiche alle più recenti forme di scrittura illustrata come le graphic novel fino ai popup con realtà aumentata nella Commedia realizzata nel 2021 da Massimo Missiroli e Paolo Rambelli. Fanno da corredo all’esposizione le 111 splendide tavole litografiche realizzate nel 1850 da Franz Adolf Adolf Stürler. Accanto a rari incunaboli e alle preziose edizioni ottocentesche, compaiono anche oggetti d’uso quotidiano e curiosità.

Il progetto Francesca 2021 è ideata da Ferruccio Farina, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini.

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi.

Ingresso gratuito. Info: 0541 793851

musei@comune.rimini.it

www.francescadarimini.it

fino a giovedì 30 giugno 2022

Enoteca Quattrocento, via Battarra, 17 – Rimini centro storico

Inside people

Mostra fotografica di Dino Morri

L’Enoteca Quattrocento ospita una mostra d’arte dal titolo “Inside People”: un’esposizione di circa una settantina di fotografie del riminese Dino Morri?, artista che scatta foto, disegna e dipinge per passione.

La mostra è costituita da scatti evocativi che immortalano i personaggi incontrati nei viaggi tra la Romagna e il sud est asiatico dall’autore, che sarà presente all’inaugurazione per raccontare le storie legate a ogni immagine.

Orario: dalle 18.00 fino a tarda sera. Ingresso gratuito. Info: 349 5320349

Fino al 3 aprile 2022

Le Befane Shopping centre, via Caduti di Nassiriya, 20 – Rimini

L’arte nello shopping. Mostra dell’artista Marco Lodola

Il centro commerciale Le Befane ospita le installazioni dell’artista contemporaneo Marco Lodola.

Un evento artistico che? unisce i temi dello shopping, della cultura, del territorio e della solidarietà.

L’arte nello shopping prevede la tematizzazione della galleria con 9 grandi opere luminose di Lodola, la connotazione di 20 vetrine con altrettanti soggetti e la realizzazione di 5 opere uniche, dedicate ai simboli iconici di Rimini.

5 sue opere sono messe all’asta e il ricavato è devoluto all’Associazione Crescere Insieme OdV.

Inaugurazione sabato 26 Febbraio ore 16,00. Special Guest Andy Bluvertigo

Ogni domenica, alle 11,00 visita guidata gratuita della mostra mandando una richiesta a info@lebefane.it

Orario: dalle 9.00 alle 21.00. Ingresso libero Info: 0541.387995

info@lebefane.it

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI

Tutti i sabati e le domeniche di marzo 2022

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo appena inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781

www.fellinimuseum.it

museofellini@comune.rimini.it

Tutti i sabati di marzo 2022

Rimini, piazza Cavour

Visite guidate al PART Palazzi dell’Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell’eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. Ore 17.00 Durata 45 minuti. Costo: 6 €. Info e prenotazioni: 0541.793879

www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Tutte le domeniche di marzo 2022

Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Ore 17.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851

www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Tutte le domeniche di marzo 2022

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Ore 11. Info e prenotazioni: 0541.793879

www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Dal 18 febbraio, tutto l’anno

Grand Hotel, piazzale Fellini, 1

L’albergo dei sogni

Percorso museale al Grand Hotel di Rimini

Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini.

Nove postazioni, dal giardino, alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video.

Dopo un’importante opera di restauro della facciata e delle pareti esterne, l’albergo riapre il 18 febbraio 2022 per presentarsi al nuovo anno con rinnovato splendore.

Orario: libero, su appuntamento. Ingresso gratuito. Info: 0541 56000

info@grandhotelrimini.com

martedì 8 marzo 2022

Edicola vicino al parcheggio del Ponte di Tiberio (luogo di incontro) – Rimini centro storico

8 marzo: le donne di Rimini

Visita guidata sui personaggi femminili di Rimini

In occasione della festa della Donna, Visit Rimini propone una visita guidata che si concentra sui personaggi femminili entrati nel cuore della città di Rimini. Alcune sono ben note a tutti, altre sono state coperte dall’ombra della storia.

Tra sante e beate, streghe, insegnanti, attrici, nobili, prostitute, cittadine, contadine, si intrecciano storie importanti di donne che hanno lasciato orme profonde da chi abbia voglia di ascoltarle.

Orario: alle ore 18.00 e alle ore 21.00 A pagamento

Info e prenotazioni: 0541 53399

www.visitrimini.com/esperienze/311988-8-marzo-le-donne-di-rimini/

sabato 12 marzo 2022

Visitor Center Rimini, c.so d’Augusto, 235 – Rimini centro storico

Rimini City Tour by night: un percorso felliniano

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Una passeggiata con le luci della sera, fra i luoghi più amati dal grande Maestro, con un percorso che porta i visitatori alla scoperta degli angoli nascosti del borgo San Giuliano.

Si parlerà di un Fellini inedito tra piccoli vicoli, quartieri, la nuova Piazza Malatesta e il Castel Sismondo, sede del nuovo Fellini Museum (esterno).

Itinerario: Ponte di Tiberio, Piazza sull’Acqua, Borgo San Giuliano (vicoli e murales), piazza Malatesta, Castel Sismondo (esterno).

Ore 18.30 A pagamento. Info: 0541 53399

www.visitrimini.com/esperienze/307902-rimini-city-tour-un-percorso-felliniano/

domenica 13 marzo 2022

Museo Part (luogo di incontro), Piazza Cavour 26 – Rimini centro storico

Rimini City Tour: Da Gruau al Part

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Un viaggio nell’arte contemporanea tra Part, Gruau e Borgo San Giuliano.

Partendo dal Museo Part in Piazza Cavour, per scoprire la storia dell’arte contemporanea a Rimini, tra le meravigliose ed eclettiche opere della Collezione San Patrignano, si procede poi al Museo della Città, dove si può ammirare la sezione permanente dedicata a Gruau, artista nato e cresciuto a Rimini, ma naturalizzato francese, che meglio di tutti è riuscito a conferire bellezza ed eleganza all’immagine di Dior, Yves Saint-Laurent, Chanel, Balenciaga e di tanti altri esponenti dell’Haute Couture internazionale del Novecento.

Per finire, non può mancare una visita al pittoresco Borgo San Giuliano, dove tra i tanti murales dedicati a Federico Fellini e ai suoi personaggi, si fa largo anche un omaggio a Gruau e tante opere ideate e create da Eron.

Ore 10.30 A pagamento. Info: 0541 53399 www.visitrimini.com/esperienze/311980-rimini-city-tour-da-gruau-al-part/

martedì 15 marzo 2022

Visitor Center Rimini, c.so d’Augusto, 235 – Rimini centro storico

Rimini City Tour speciale Urban Art by night

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Un city tour dedicato all’arte di strada con la magia delle luci della sera.

Il tour parte dal pittoresco borgo San Giuliano, le cui case, con le variopinte facciate, recano impresse tracce indelebili del passato, curiosi personaggi legati alle origini rurali e marittime, personalità del mondo dello spettacolo come Federico Fellini, piccole e grandi «macchiette» che da tempo dialogano con il presente.

Per poi arrivare al plurisecolare Ponte di Tiberio, oggetto privilegiato delle nuove emergenze culturali, incarnate da giovani street writers. Ore 18.30 A pagamento.

Info: 0541 53399 www.visitrimini.com/esperienze/303745-rimini-city-tour-speciale-urban-art-by-night/

