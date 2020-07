Rimini. “Un’estate speciale… a Palazzo”

IL servizio estivo voluto e sostenuto dal Comune di Rimini, dai comuni del Distretto Nord e dall’Ausl della Romagna per bambini e ragazzi con autismo, che più di altri hanno sofferto i limiti imposti dal distanziamento dovuto al Covid-19. Rai 3 ha seguito questa mattina le attività in spiaggia, e in centro, del progetto educativo estivo che coinvolge 16 bambini con disturbi dello spettro autistico.

https://bit.ly/3eXRnRY

Fondazione San Giuseppe per l’Aiuto Materno e Infantile ONLUS

Il Millepiedi cooperativa sociale

Gloria Lisi