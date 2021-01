Rimini. Università torna in presenza

Con l’inizio del secondo semestre, a partire dal primo di febbraio anche le università dell’Emilia-Romagna sono pronte a riprendere gradualmente le attività in presenza. Dal primo febbraio negli atenei della Regione si inizia a tornare in aula. La decisione è arrivata nel corso della conferenza Regione-università, a cui hanno partecipato l’assessora regionale all’Università Paola Salomoni, il collega alla Mobilità e trasporti Andrea Corsini e i rettori o i loro rappresentanti delle università di Bologna, di Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma e della Cattolica e Politecnica di Milano per le sedi distaccate a Piacenza.