Polemiche per un nuovo permesso premio ottenuto per Natale da Alberto Savi, il minore dei fratelli componenti della Banda della Uno Bianca, che sta scontando l’ergastolo a Padova. L’ex poliziotto dal 2017 può usufruire di permessi regolarmente. Gli altri due Savi, i capi del gruppo, Fabio e Roberto, sono invece in carcere a Bollate (Milano) e attualmente non godono ancora di benefici.