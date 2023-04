Rimini. Uno Chef – tra i volti più noti della TV – “svela” i segreti della gastronomia napoletana a Rossopomodoro Rimini

Condividi l'articolo

Chef Daniele Priori, fautore della cucina vera, autentica, concreta è partenopeo DOC (è nato a Napoli nel 1972). Ha alle spalle diverse partecipazioni a programmi televisivi di successo sulle maggiori emittenti italiane: da Alice TV ad Alma TV, Sky, Rai 1: recentissima la sua ultima apparizione a Uno Mattina.

“E questo ti lascia un timbro che nel bene e nel male ti porti ovunque. Dare il massimo ai fornelli è omaggiare Napoli: i suoi sapori, i suoi profumi e tutti i ricordi dell’infanzia. Io vivo e lavoro in maniera diretta: la spontaneità è l’essenza della mia cucina senza fronzoli e senza sprechi”.

Consulente della ristorazione nonché Executive Chef – 30 anni d’esperienza, già docente – è oggi tra i collaboratori più apprezzati di Rossopomodoro Rimini e volto molto noto della televisione.

“È un professionista di grande valore – dice Luca Romano, titolare e gestore, assieme alla sorella Gioia, dei due locali Rossopomodoro di Marina Centro – che sa unire le mille capacità di profondo conoscitore della cucina napoletana all’esuberanza e alla simpatia del personaggio a tutto tondo. Chef Priori fa parte del DNA Made in Napoli ed è spesso protagonista gradito dei nostri show cooking e degli appuntamenti che organizziamo assieme ai brand di livello mondiale: vedi, in ordine in tempo, la serata Coca-Cola allestita in contemporanea con la convention aziendale ospitata qui alla Fiera”.

“È in continuo movimento lungo tutto lo Stivale – racconta Carlo D’Angiò, Senior Manager Rossopomodoro – e molto presto avremo il piacere di ritrovarlo ancora a Rimini in occasione del Macfrut 2023 – 3/5 maggio Fiera di Rimini -: qui, all’interno dello stand del Ministero dell’Agricoltura, svolgerà 3 show cooking e 3 masterclass valorizzando i prodotti e le tipicità dell’eccellenza agroalimentare italiana, Campania inclusa”.

Chef Daniele Priori è inoltre autore di quattro libri. L’ultimo dei quali dal titolo davvero evocativo “Priori… tà in cucina” (edito da Gennarelli&Bideri) concepito “come un taccuino semplice, divertente, completo del gusto e della tradizione italiana, dedicato ai buongustai di palato moderno e tradizionale, per celiaci e per principianti”.

Rossopomodoro ristorante è in Viale Vespucci, 48 – Rimini (RN) – 0541.393195 – [email protected]

la Bottega di Rossopomodoro è in Viale Vespucci, 91 – Rimini (TN) – 0541.313880 – 340.7743517