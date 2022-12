Rimini. Va a rilento la campagna vaccinale contro il virus dell’influenza

Condividi l'articolo

Va a rilento la campagna vaccinale contro il virus dell’influenza. Con una media, nell’ultima settimana (23-29 novembre), in Romagna, di 21.945 inoculazioni: 3135 al giorno. Complessivamente, dal 15 ottobre ad oggi, (dati Ausl) si sono vaccinate contro l’influenza 155.699 persone, compresi 2209 non residenti (erano 133.754 sette giorni fa, 1839 i non residenti), di cui 40.096 a Rimini (34.287 una settimana fa), 28.287 a Cesena (24.594), 24.787 a Forlì (21.281) e 60.320 a Ravenna (51.753). Per una tendenza giornaliera di 829 iniezioni a Rimini, 527 a Cesena, 500 a Forlì, 1223 a Ravenna.