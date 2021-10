Rimini. Vacanza a 1 euro a notte ma solo se ti fai riprendere dalle telecamre

Condividi l'articolo









Torna a far parlare di sé lo “Stupido Hotel”. O, meglio, la fantasia del suo direttore Fabio “Siva”, che per la stagione estiva 2022 propone a tutte le coppie una vacanza di 5 giorni a 1 euro a notte a patto che gli ospiti accettino di essere in diretta streaming 24 ore al giorno. Chi fosse interessato si può proporre telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al 393.2910000, inviando una e-mail all’indirizzo stupidohotel.rn@gmail.com, o inviando un messaggio attraverso la pagina Facebook “Stupido hotel”.