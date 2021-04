Rimini. Vacanze, aperitivi, go-kart col bonus cultura: indagato per truffa titolare società

Ai 18enni che contattavano il sito o la pagina Facebook della sua società dava la possibilità di investire i 500 euro a loro disposizione per acquistare anche pacchetti vacanze personalizzabili, comprensivi di pernottamento in hotel, biglietti di accesso alle discoteche della Riviera, biglietti per i parchi divertimento, accesso a Spa, corse con i go-kart, per arrivare alle gite in barca con aperitivo. Quasi 90.000 gli euro guadagnati in questo modo dal titolare di una società con sede a Rimini. Il soggetto è stato così indagato per truffa ai danni dello Stato.