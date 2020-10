Rimini. Vaccinare in farmacia? Rimini è pronta

Anche i farmacisti potranno vaccinare? Il presidente dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Rimini, Giulio Mignani, spinge perché si possa somministrare il vaccino antinfluenzale direttamente in farmacia. Una facoltà che oggi la legge italiana vieta espressamente ai farmacisti, ma di cui la Fofi (Federazione ordini farmacisti italiani), ha fatto richiesta attraverso il proprio presidente, l’onorevole Andrea Mandelli. Il tema infatti è approdato in Parlamento, ma per una sua eventuale approvazione bisognerà aspettare ancora del tempo, e probabilmente se ne parlerà per il prossimo anno.