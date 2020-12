Rimini. Vaccine Day, Nadia Rossi: “Giornata di speranza e svolta”

Questo e? solo il primo passo, che ci prepara ad una campagna #vaccinale mai affrontata prima e che andra? messa a punto con serieta?. La strada e? ancora lunga e non dobbiamo abbassare la guardia. Nei mesi che verranno le #istituzioni avranno un compito delicato: quello di informare con attenzione e chiarezza sull’importanza di una copertura vaccinale di massa. Una comunicazione diretta e semplice, per cercare di arrivare anche ai piu? scettici: perche? da ognuno dipende la vita della #comunita? . Per questo ora piu? che mai ogni singolo #cittadino gioca un ruolo delicato ed essenziale per uscire da questa parentesi terribile per l’umanita?: io mi vaccinero? quando sara? il mio turno. Spero anche voi. Perche? ne va del nostro futuro.