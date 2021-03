Ieri sono state aperte le prenotazioni per le persone vulnerabili. Sono oltre 46mila gli aventi diritto, 15mila circa a Rimini, allertati dalla Asl Romagna nel week end con un sms. Di questi, oltre 11mila, di cui 3.240 per il riminese, sono riusciti a prenotare i posti disponibili. Entro oggi le prenotazioni saranno comunque riaperte per chi ancora non ha ottenuto il suo appuntamento. Le somministrazioni saranno calendarizzate nel mese di aprile.