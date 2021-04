Rimini. Vaccino con lo Sputnik? Niente registrazione nell’anagrafe regionale

In caso di vaccini non autorizzati in Italia, come ad esempio lo Sputnik somministrato in Serbia dove alcuni cittadini italiani si sono recati per riceverlo, o i frontalieri che potrebbero riceverlo a San Marino “non è possibile la registrazione nelle anagrafi vaccinali regionali”, come informa l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini. “In attesa di indicazioni ministeriali – spiega Donini – il cittadino vaccinato all’estero dovrà conservare il certificato rilasciato al momento della prestazione”. Su questo, prosegue l’assessore, “ci auguriamo arrivino adeguati chiarimenti nei prossimi mesi da parte del ministero, in vista della creazione di un certificato vaccinale europeo o un’altra forma che attesti la vaccinazione in paesi differenti ma con vaccini autorizzati”.