Rimini. Vaccino Pfizer, le dosi Regione per Regione. Verso dure restrizioni dal 24 al 6 gennaio

Vaccino Covid Pfizer, regione per regione ecco quante dosi arriveranno nella prima fase: il numero più rilevante di fiale verrà inviato alla Lombardia, la regione più colpita da Sars-Cov-2, che ne avrà a disposizione 304.955. Seguono Emilia Romagna (183.138 dosi), Lazio (179.818), Piemonte (170.995), Veneto (164.278) e Campania (135.890). Alla Sicilia spetteranno 129.047 fiale e alla Toscana 116.240. Poco meno di centomila alla Puglia (94.526), mentre in Liguria ne arriveranno 60.142. Più di 50mila anche alla Calabria e al Friuli Venezia-Giulia, rispettivamente con 53.131 e 50.094. Nelle Marche sono 37.872 gli ‘shot’ disponibili, in Sardegna saranno 33.801, mentre nella Provincia Autonoma di Bolzano ne verranno spediti 27.521. Circa duemila in meno in Abruzzo (25.480). Alla Basilicata ne spettano 19.455, alla Provincia Autonoma di Trento 18.659 e all’Umbria 16.308. Le regioni con la quota minore saranno il Molise con 9.294 e la Valle d’Aosta con 3.334.

Restrizioni: le ipotesi per le feste

Tutta l’Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, dal 24 dicembre al 3 gennaio. E’ l’ipotesi di mediazione prevalente nel governo, al termine di un primo vertice. La decisione non è presa: si attende un nuovo incontro. Ma l’ipotesi è disporre regole da zona rossa il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e l’1, 2, 3 gennaio. Secondo alcune fonti la discussione è ancora “tutta aperta” però e non è escluso che la zona rossa valga anche il 6 gennaio o si introducano per l’intero periodo regole da “zona arancione”.