Rimini. Vaga di notte ubriaca con la figlia di 4 anni e aggredisce i poliziotti

Grave episodio nella notte tra sabato e domenica in via Bastioni occidentali con protagonista una madre di 34 anni, di origine polacca, la quale stava vagando in precarie condizioni di salute – era ubriaca – assieme a un amico e alla figlia di appena 4 anni. Sul posto a seguito delle segnalazioni si sono portati gli agenti. La donna tuttavia alla richiesta di seguirli in questura ha dato in escandescenza sotto gli occhi della piccola figlia di appena quattro anni e ha iniziato a gridare e, a causa dello stato di alterazione psicofisica, ha iniziato anche ad aggredire e spintonare i poliziotti, uno dei quali è stato colpito sul volto da una scarpa con il tacco. Scattato dunque l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. La piccola invece, è stata affidata alle cure della nonna paterna.