VARO DELL’UFFICIO EUROPA

La Provincia vara la struttura che si occupa di Pnrr e finanziamenti europei. 5 funzionari esperti della provincia, due agenzie esterne e una Centrale Unica di Committenza per intercettare risorse (soldi) per i comuni del territorio per ambiente, l’istruzione, la digitalizzazione, la sostenibilità energetica, lo sviluppo.