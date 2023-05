Rimini. Vasco è arrivato: tutto pronto per i due concerti riminesi

Il rocker Vasco Rossi è arrivato ieri sera a Rimini in vista del suo concerto allo stadio “Romeo Neri”, previsto per il 1° e 2 giugno. Dopo un ritardo causato da un incidente stradale in autostrada (non è rimasto coinvolto personalmente, ndr), il cantante ha fatto le prove del suono insieme ai tecnici per testare le casse, gli strumenti, le luci e gli amplificatori. Il palco del “Romeo Neri” misura 70 metri di larghezza, è alto 26 e ha una superficie di 1.200 metri quadrati, il che ha richiesto l’impiego di 160 persone e 16 Tir per l’allestimento. Il 2 giugno sarà aperto a tutti con i 24mila posti a disposizione esauriti in poche ore. Vasco Rossi ha promesso di portare un po’ di gioia alla Romagna, colpita dalle alluvioni, e di essere vicino alle persone che lottano con l’acqua e il fango, come ha già fatto attraverso i suoi canali social.