RIMINI. Vasco Rossi è al Grand Hotel e annuncia #sorprese

E’ arrivato con il suo staff al Grand Hotel di Rimini da qualche giorno ma lo ha ufficializzato soltanto ieri sul suo profilo Instagram. Vasco Rossi dopo il lockdown ha scelto Rimini per ripartire. Del resto sarebbe dovuto arrivare in Riviera per tutto il mese di maggio: avrebbe dovuto infatti preparare il nuovo tour al teatro Novelli. Poi, causa pandemia, è saltato tutto. Ma ora è di nuovo qua. “Siamo qui a lavorare…a mascherine alterne” ha scritto sul suo profilo Instagram dove compare in due foto con Tania Sax, la sua storica portavoce, a mascherine alterne. Poco più tardi ha poi pubblicato un video, sempre con Tania Sax, fotografi e il suo staff, scrivendo “Stiamo registrando Inter..vista x il Primo Luglio 2020”. Tra gli hashtag annuncia #sorprese.

