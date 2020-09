Rimini. Vasco sarà oggi a Misano a tifare per Valentino?

Dopo due mesi trascorsi nella sua Zocca, Vasco Rossi è tornato a Rimini. Da qualche giorno ha fatto rientro al Grand Hotel. Non ci sono conferme ufficiali ma oggi potrebbe andare a Misano Adriatico a fare il tifo per il suo amico Valentino Rossi. Intanto il Blasco, attraverso i social network, continua la sua battaglia contro i negazionisti del covid. “La vita spericolata è un sogno di libertà. Un andare contro le regole della vita “normale” che a volte diventa tristezza e routine. Ma rischiando sempre in proprio e disposti a subire le eventuali conseguenze dei propri gesti. Non ha niente a che vedere con la stupidità di chi, non mettendo la mascherina, mette in pericolo la vita degli altri”.