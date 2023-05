Rimini. VEDO, SENTO, PARLO E LA MAFIA COMBATTO: 100 STUDENTI QUESTA MATTINA PER L’ULTIMO INCONTRO DEL PROGETTO ‘RISPETTOSÌ’

Condividi l'articolo

Rimini, 23 maggio 2023 – Si è chiuso questa mattina il ciclo di incontri dedicati alla Costituzione e previsto dal progetto RispettoSì avviato da Gruppo SGR in questi mesi per sensibilizzare le nuove generazioni, che ha visto per l’anno 2022-2023 il coinvolgimento delle scuole del territorio (sgrscuole.it).

L’evento odierno Vedo, Sento, Parlo e la mafia combatto ha coinvolto 100 studenti dell’ITES R.Valturio e la scuola media Di Duccio, sempre con l’obiettivo di creare un ponte di dialogo concreto fra gli studenti dell’ultimo anno delle medie e quelli delle scuole superiori.

In apertura, dopo l’intervento di Demis Diotallevi (Direttore Generale Gruppo SGR), c’è stata la proiezione di una clip di resoconto del primo incontro fra gli studenti in occasione della proiezione del video “Mafia e Legalità” girato dagli studenti del Valturio.

A seguire, gli interventi di Francesco Bragagni (Assessore alla Legalità Comune di Rimini) e Marco Bugli (Dirigente scolastico ITES R.Valturio di Rimini). Sono intervenuti anche Ivan Cecchini e Roberto Ferrara dell’Osservatorio provinciale della legalità

Le classi 2°e 3°D hanno raccontato il percorso di apprendimento che hanno realizzato, quello condiviso e quello autonomamente svolto; gli alunni della scuola media hanno presentato “Vogliamo ringraziare”, biografia illustrata dedicata a Giovanni Falcone.

La 3A della scuola media Di Duccio ha poi presenta il proprio video di simulazione di un processo, tratto dal libro “Per questo mi chiamo Giovanni”; la classe 2D dell’ITES Valturio ha presentato la simulazione delle fasi di costruzione, approvazione, adozione di una proposta di legge.

La mattinata nella sala Acqua del Centro Congressi SGR si è conclusa con gruppi di ragazzi che si sono riuniti per scrivere un post dedicato all’evento, in seguito pubblicato sui canali social del Gruppo Società Gas Rimini.

Con l’evento si chiude l’attività di SGR per la Scuola 2022-2023 che ha sviluppato due progetti – la 4° edizione “Da spettatori a protagonisti” e la 1° edizione di “RispettoSI” – che hanno coinvolto 62 classi con 1.445 studenti, per 245 ore di laboratori, incontri coi genitori e un evento teatrale.