Rimini. Vendita piramidale di integratori: restituiti a 13 indagati fra cui Fabio Bollini, 7,3 milioni

Operazione “Cheope” su una presunta rete di vendita piramidale di integratori attività illegale in Italia. Il Riesame ha annullato e restituito ai 13 indagati, 7.3 milioni di euro in beni mobili, immobili, titoli e valuta sequestrati lo scorso maggio dal Nef della Guardia di finanza di Rimini. Il sequestro più ingente, oltre 2.2 milioni di euro, aveva riguardato Fabio Bollini che si era visto mettere i sigilli a due case, altrettanti garage a Pesaro e sei terreni nel Viterbese. Il resto è stato coperto con i denari dei conti correnti. Per gli altri e somme sequestrate andavano da poco più di 200mila fino a più di 800mila euro nel riminese. I provvedimenti avevano colpito due cittadini sammarinesi, i più stretti collaboratori di Bollini, altrettanti riminesi, un riccionese residente a San Clemente, tre pesaresi, un cesenate, un residente a Savignano sul Rubicone, uno a Cesenatico e un foggiano.