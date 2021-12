RIMINI. VENERDÌ 10 DICEMBRE LA FINALE DI NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE, 14 PROGETTI SI CONTENDERANNO IL MONTEPREMI DI 20.000 EURO

Condividi l'articolo

VENERDÌ 10 DICEMBRE LA FINALE DI NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE

14 PROGETTI SI CONTENDERANNO IL MONTEPREMI DI 20.000 EURO

L’evento finale, organizzato in collaborazione con Fattor Comune, si terrà dalle 16.30 a Rimini, al Teatro degli Atti. In programma anche un talk show sul tema dell’open innovation con protagonisti Giampaolo Cimatti (Tozzi Green) e Francesco Amati (Gruppo Asa)

Rimini, 6 dicembre 2021 – 172 partecipanti complessivi, 99 progetti d’impresa iscritti alla prima fase, 14 quelli selezionati per la seconda: il percorso della XX edizione di Nuove Idee Nuove Imprese sta per giungere al termine con la proclamazione dei vincitori. L’evento finale si terrà venerdì 10 dicembre alle 16:30 al Teatro degli Atti di Rimini, concesso gentilmente dal Comune di Rimini.

La premiazione sarà preceduta da un talk show, condotto da Diego De Simone, che vedrà protagoniste due voci autorevoli del panorama imprenditoriale locale, quelle di Giampaolo Cimatti e Francesco Amati, che daranno testimonianza delle loro esperienze offrendo contributi d’ispirazione a tutti i partecipanti sul tema dell’open innovation.

Cimatti, Head of Engineering & Innovation di Tozzi Green, con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle energie rinnovabili è Responsabile della progettazione, della strategia e dell’implementazione delle soluzioni tecnologiche per supportare il business.

Amati, General Manager del Gruppo Asa, ha ricoperto diversi ruoli in area qualità, operations e ricerca e sviluppo prima di diventare Direttore Generale.

A seguire i 14 progetti finalisti illustreranno in pochi minuti la propria idea di business per convincere la giuria.

CHI SONO I 14 PROGETTI FINALISTI A concorrere per il montepremi finale di 20 mila euro, oltre ad una serie di benefit in palio, sono 14 team che propongono le proprie idee innovative d’impresa in differenti settori. BathBact si rivolge al mondo della ricerca scientifica e sviluppo, Blockvision, Coroboo e Wyblo propongono servizi informatici, Develop-Players propone servizi di assistenza sanitaria e sociale, Easypack Machines offre soluzioni per le industrie manufatturiere, Morelli Tech opera nel campo dell’elettronica, NonStudio e ZonWizard si occupano di produzione di software, Titan Funghi si rivolge al settore agricoltura e pesca, Your passion, our planet, our dream a quello del tessile e abbigliamento, mentre ChainPeers, Iconars e O’Clock si occupano di altre tipologie di servizi.

COME FARE PER PARTECIPARE La partecipazione all’evento, organizzato in collaborazione con Fattor Comune, è gratuita ma occorre iscriversi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-business-plan-competition-2021-la-finale-219834921167.

L’accesso al teatro, in base alle nuove normative anti-Covid in vigore dal 6 dicembre, è consentito solo in presenza di super green pass.

SOCI E PARTNER Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.

L’iniziativa beneficia del contributo economico di Crédit Agricole Italia, Deloitte & Touche SpA, RivieraBanca e Studio Skema, che forniscono anche sostegno didattico e tecnico-scientifico.

