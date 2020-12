Rimini. Vestito di nero e con mascherina rapina alimentari armato di coltello

Santarcangelo di Romagna (Rn) – rapina in negozio di generi alimentari.

Nel corso della tarda serata di venerdì 04 dicembre 2020, i Carabinieri della Stazione di Santarcangelo di Romagna intervenivano in un esercizio di generi alimentari, sito a San Martino dei Mulini in via Trasversale Marecchia, in conseguenza del fatto che un individuo, completamente vestito di nero e con il viso celato da una grande mascherina, minacciando la cassiera con un cutter si impossessava della somma di un centinaio di €uro arraffandoli dal cassetto della cassa per poi darsi alla fuga.

La donna in preda alla paura non pativa conseguenze fisiche, riuscendo subito dopo ad avvertire il numero di emergenza.

Le indagini di polizia giudiziaria, corroborate dai rilievi tecnici effettuati ed immediatamente posti in essere dai militari, stanno consentendo di individuare il malfattore.

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.