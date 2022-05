Rimini. Altra vetrata di attività in frantumi nella notte

Altra vetrata finita in frantumi, questa volta al negozio “Bottega di quartiere” delle Celle, a pochi passi dalla Coop. Qualcuno, per la seconda da volta dallo scorso marzo, ha danneggiato l’attività. Secondo quanto emerso nel quartiere Celle, nelle ultime settimane si sono verificati altri episodi di danneggiamento. Danni ingenti comunque, ma nessun furto in quanto nell’attività non viene lasciato il fondo cassa la notte. (foto d’archivio).