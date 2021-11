Rimini. “Vi ammazzo tutti e due”: ex socio condannato a 3 anni per estorsione

Era il 21 maggio del 2011, quando la presunta vittima, oggi 77enne, denunciò quello che doveva diventare l’ex socio di due anni più giovane di lui. Oggetto del “contendere” l’ennesimo ammanco di cassa, che aveva spinto il 77enne, a minacciare questa volta di voler far intervenire le forze dell’ordine per denunciare la situazione. Durissima la risposta dell’indagato, secondo quanto verbalizzato nella denuncia. Si sarebbe rivolto all’indirizzo suo e della moglie con minacce del tipo “vengo giù con il fucile”, “vi ammazzo tutti e due”, “faccio fuori anche te”. Le indagini condotte dai carabinieri, hanno permesso di fissare in 80mila euro la somma che l’indagato, responsabile della parte commerciale e quindi a diretto contatto con i soldi, avrebbe prelevato arbitrariamente. “Furti” a ripetizione che con le minacce di morte hanno trasformato l’appropriazione indebita in estorsione. Il Tribunale di Rimini, così come richiesto dal pubblico ministero l’ha così condannato a 3 anni di reclusione e 650 euro di multa.